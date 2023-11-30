بسبب هذا الضيف... ميسي يرفض المشاركة في برنامج تلفزيوني!

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رفض اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا للظهور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا، بثته شبكة "سي بي إس سبورتس" في ميامي مساء أمس الأربعاء.ووفقا لمقدمة البرنامج، الإعلامية كيت عبدو، فقد جاء رفض ميسي لأن مدافع ليفربول السابق وأسطورته جيمي كاراغر، كان حاضرا في البرنامج.وكشف كاراغر العام الماضي، أن ميسي أرسل له رسالة خاصة على "إنستغرام"، بعد أن انتقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث وصفه الأسطورة الأرجنتينية بـ"الحمار".ويبدو أن ميسي ليس مستعدا لمسامحة المدافع الدولي الإنكليزي السابق على انتقاداته السابقة، حيث رفض الجلوس في المكان نفسه الذي يتواجد فيه كاراغر.وقالت كيت عبدو في البرنامج: "أنتم تعلمون أننا وجهنا دعوة رسمية إلى إنتر ميامي، وطلبنا من ميسي أن يحضر العرض، هل تعلمون ماذا كان الرد الرسمي؟".وأضافت: "من الواضح أن ليونيل ميسي لن يحضر في أي برامج تلفزيونية يكون جيمي كاراغر جزءا منها". (روسيا اليوم)