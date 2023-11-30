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رياضة

شركة إكسور تعلن: يوفنتوس ليس للبيع

Lebanon 24
30-11-2023 | 14:00
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قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسور جون إلكان، اليوم الخميس، إنها لم تتلق أي اتصالات من صناديق بشأن بيع محتمل لنادي يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورداً على سؤال من صحافيين بشأن أي اتصال من جهات عربية أو أمريكية بشركة الاستثمار التي تسيطر عليها عائلة أنيلي الإيطالية المالكة ليوفنتوس بخصوص صفقة محتملة قال إلكان "لا".
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وأوضح إلكان خلال مؤتمر صحافي: "كما أننا لم نتواصل مع أي صناديق، لا نهتم بهذا السيناريو".
وأضاف أن إكسور لا تفكر في إلغاء إدراج يوفنتوس في البورصة.
وفي الشهر الماضي، وافق النادي الذي يتخذ من تورينو مقراً على زيادة رأس المال لما يصل إلى 200 مليون يورو (218 مليون دولار).
وكانت شركة إكسور، التي تمتلك حصة 64% في يوفنتوس، قد دفعت مبدئياً 80 مليون يورو لدعم النادي في انتظار زيادة رأس المال.
وقال إلكان أيضاً إن شركة إكسور ليس لديها أي خطط لنقل مقرها الرئيسي من هولندا بعد الانتخابات الأخيرة التي فاز بها اليمين المتطرف.
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