الدوري الأوروبي... وست هام يضمن مقعداً في دور الـ16

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ضمن وست هام يونايتد إنهاء المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي لكرة القدم في المركز الأول أو الثاني بعد أن سجل توماش سوتشيك هدفاً متأخراً ليقود فريقه للفوز 1-0 على باتشكا توبولا في صربيا اليوم الخميس.وسجل سوتشيك الهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة بعدما أفلت من الرقابة ليهز الشباك.وسيطر الحذر الدفاعي على المباراة وأتيحت لأصحاب الأرض فرص أفضل لكسر الجمود حتى الدقائق الأخيرة.ويتصدر وست هام الترتيب برصيد 12 نقطة متساوياً مع فرايبورغ الألماني الذي سيلعب في ضيافة الفريق الإنكليزي في الجولة الأخيرة من المباريات يوم 14 كانون الأول.وسجل مايكل غريغوريتش ثلاثية ليسحق فرايبورغ ضيفه أولمبياكوس 5-0.