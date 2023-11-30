Advertisement

رياضة

على الرغم من اصابة بنزيما.. غاياردو يحقق فوزه الأول مع الاتحاد

Lebanon 24
30-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1136094-638369846369517765.jpg
Doc-P-1136094-638369846369517765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حقق المدرب مارسيلو غاياردو فوزه الأول مع الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بنتيجة 4-2 على ضيفه الخليج، لكن خروج مهاجمه كريم بنزيما للإصابة في الشوط الأول ألقى بظلاله على الفوز.

ورفع الاتحاد، الذي تعادل في مباراة غاياردو الأول في الدوري أمام الاتفاق، رصيده إلى 28 نقطة من 15 مباراة متقدماً إلى المركز الرابع.
Advertisement

ويتصدر الهلال المسابقة وله 38 نقطة قبل مواجهة منافسه النصر، الثاني وله 34 نقطة، في مباراة قمة غداً الجمعة.

واشتكى بنزيما من إصابة في أسفل الظهر على ما يبدو بعد تسديد ركلة جزاء للاتحاد سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 28، ليغادر الملعب متأثراً بعد نحو عشر دقائق تاركاً مكانه لمروان الصحافي.

وقال الاتحاد عبر حسابه على إكس: "سوف يخضع اللاعب كريم بنزيما لفحوصات طبية يوم غد الجمعة، لاطمئنان على سلامته بعد أن غادر الملعب مصاباً في الشوط الأول من مواجهة الاتحاد والخليج ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن".

وكان إيغور كورونادو قد سجل الهدف الأول لحامل لقب الدوري بعد تسع دقائق من البداية بعدما تابع تسديدة من بنزيما اصطدمت بدفاع الخليج ليحولها اللاعب البرازيلي في الشباك الخالية بسهولة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:49 | 2023-11-30
16:39 | 2023-11-30
14:00 | 2023-11-30
10:15 | 2023-11-30
08:50 | 2023-11-30
07:18 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24