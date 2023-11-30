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رياضة
على الرغم من اصابة بنزيما.. غاياردو يحقق فوزه الأول مع الاتحاد
Lebanon 24
30-11-2023
|
23:00
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حقق المدرب مارسيلو غاياردو فوزه الأول مع الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بنتيجة 4-2 على ضيفه الخليج، لكن خروج مهاجمه كريم بنزيما للإصابة في الشوط الأول ألقى بظلاله على الفوز.
ورفع الاتحاد، الذي تعادل في مباراة غاياردو الأول في الدوري أمام الاتفاق، رصيده إلى 28 نقطة من 15 مباراة متقدماً إلى المركز الرابع.
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ويتصدر الهلال المسابقة وله 38 نقطة قبل مواجهة منافسه النصر، الثاني وله 34 نقطة، في مباراة قمة غداً الجمعة.
واشتكى بنزيما من إصابة في أسفل الظهر على ما يبدو بعد تسديد ركلة جزاء للاتحاد سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 28، ليغادر الملعب متأثراً بعد نحو عشر دقائق تاركاً مكانه لمروان الصحافي.
وقال الاتحاد عبر حسابه على إكس: "سوف يخضع اللاعب كريم بنزيما لفحوصات طبية يوم غد الجمعة، لاطمئنان على سلامته بعد أن غادر الملعب مصاباً في الشوط الأول من مواجهة الاتحاد والخليج ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن".
وكان إيغور كورونادو قد سجل الهدف الأول لحامل لقب الدوري بعد تسع دقائق من البداية بعدما تابع تسديدة من بنزيما اصطدمت بدفاع الخليج ليحولها اللاعب البرازيلي في الشباك الخالية بسهولة.
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