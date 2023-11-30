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رياضة
بسبب فيلم جنسي مع صديقته.. استبعاد لاعب كرة قدم شهير من كأس آسيا!
Lebanon 24
30-11-2023
|
23:49
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أعلنت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الكوري الجنوبي عن استبعاد أحد نجومه عن القائمة التي تستعد للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام خلال شهري كانون الثاني وشباط 2024 في قطر، بسبب فيلم جنسي.
وبحسب بيان اللجنة الكورية، فإن هوانغ يوي غو مهاجم نورويتش سيتي تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده، بسبب قيامه بتصوير فيلم جنسي بشكل غير قانوني مع صديقته السابقة.
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وأضافت اللجنة أن هوانغ الذي ينفي الاتهامات الموجهة له، في انتظار تحقيق الشرطة معه، من أجل تحديد موقفه القانوني، ومن ثم سيتم حسم موقفه من المشاركة بكأس آسيا.
ويشارك هوانغ بشكل طبيعي مع فريقه نورويتش سيتي، حيث لعب أمام واتفورد وسجل هدفا، في اللقاء الذي خسره فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بدوره، علّق لي يون نام رئيس لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الكوريعلى الحادثة في تصريحات صحفية قائلا: "يجب على اللاعبين الوطنيين أن يتصرفوا بدرجة عالية من الأخلاق والمسؤولية، ويتم حاليا التحقيق مع هوانج كمشتبه به، فمن الصعب عليه القيام بأنشطة المنتخب العادية".
ومن جانبه علق الألماني يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية قائلا: "أتفهم الوضع تماما، وسأحترم قرار الاتحاد الكوري الجنوبي". (روسيا اليوم)
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