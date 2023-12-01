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رياضة
لماذا كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم؟
Lebanon 24
01-12-2023
|
03:29
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أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن إعجابه الكبير بمواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
وقال كاسترو في تصريحات مع الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة، قبل مواجهة الهلال في الديربي: "كريستيانو؟.. مثال حي للطموح والصرامة والانضباط".
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واعتبر المدير الفني لنادي النصر، أن العالمي محظوظ للغاية، بضمه مثل هذا اللاعب في صفوفه؛ حيث يملك عقلية، لا تتواجد في غيره من النجوم؛ كما أنه يريد دائمًا أن يكون الأفضل في العالم.
وأضاف: "الناس تعتقد أن الوصول للقمة صدفة.. لا هذا ليس صحيح، يجب أن تستغل الفرص دائمًا، وهذا ما قام به كريستيانو رونالدو، من خلال انضباطه وعمله المتواصل، الذي جعله الأفضل".
واختتم لويس كاسترو، حديثه عن مهاجم النصر؛ قائلًا: "الكثير من اللاعبين يريدون أن يكونوا مثل كريستيانو رونالدو.. لكن القليلون يريدون العمل مثله". (جول)
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