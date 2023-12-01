Advertisement

رياضة

بقيمة مليار دولار.. دعوى قضائية جماعية تواجه رونالدو

Lebanon 24
01-12-2023 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1136308-638370369675162966.jpg
Doc-P-1136308-638370369675162966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدعوى قضائية جماعية بقيمة مليار دولار، لتورطه في الترويج للرموز غير القابلة للاستبدال أو "NFT".

و"NFT" نوع من الأصول المشفرة، تسمح لك بتملك أصل رقمي مثل صورة فنية أو فيديو أو أغنية أو غيرها من الأصول التي يمكنك شراؤها.
Advertisement

وكان أسطورة كرة القدم البرتغالية قد أطلق مجموعته الخاصة من "NFTs" من خلال تطبيق "Binance"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022. وتضم مجموعة "NFTs" الخاصة برونالدو، تماثيل متحركة تصور لحظات مميزة في حياته.
 
وقد بيعت بعض المقتنيات النادرة بمبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار، لكن العملاء المتضررين يزعمون أن تأييده دفعهم إلى القيام باستثمارات مكلفة وغير آمنة.

وتأتي هذه الدعوى بعد أسبوع من توصل "Binance" إلى تسوية بقيمة 4 مليار دولار مع المنظمين الأميركيين، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي للمنصة.

ورغم الجدل المثار قرر رونالدو الاستمرار بالتعاون مع المنصة، ونشر على حسابه الرسمي إعلان لشراكة قادمة بينهما.
 
وقد اعترف الملياردير الصيني زهاو، المالك للمنصة ومديرها التنفيذي، بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، وقد يواجه عقوبة السجن عندما يحكم عليه العام المقبل. (سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:29 | 2023-12-01
23:49 | 2023-11-30
23:00 | 2023-11-30
16:39 | 2023-11-30
14:00 | 2023-11-30
10:15 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24