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رياضة
هكذا ردّ فيلكس على غريزمان قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو المرتقبة
Lebanon 24
01-12-2023
|
16:00
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ردّ مهاجم برشلونة جواو فليكس، على تعليقات زميله السابق في أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، بشأن معاناته في "أتلتيكو"،
ويلعب فليكس في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، قادما من أتلتيكو مدريد.
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وعانى المهاجم البرتغالي من فترة عصيبة مع أتلتيكو قبل أن يتطلع إلى الرحيل عن الفريق في منتصف الموسم الماضي.
وبعد ستة أشهر على سبيل الإعارة مع تشيلسي قادماً من أتلتيكو، أكمل فليكس في الصيف الماضي انتقاله "الحلم" على سبيل الإعارة إلى برشلونة، حيث سجل أربعة أهداف في 16 مباراة.
وادعى غريزمان مؤخراً أن فيليكس "سئم" من العمل الجاد للتكيف مع متطلبات مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أصر على أن معاناته في أتلتيكو لم تكن بسبب ما زعم زميله السابق.
وقال فليكس في تصريحات عبر قناة "موفيستار" الإسبانية "لا أتفق مع ما قاله غريزمان، كل شخص له رأيه، ولن أعلق".
وأضاف اللاعب البرتغالي الدولي "بالتأكيد، بالإمكان تقديم أداء أفضل، ولكن ما حدث لي وللاعبين آخرين، لم يكن خطأ فرديا، بل أخطاء جماعية من عدة أشخاص".
وسيتواجه الفريقان برشلونة وأتليتكو مدريد بعد غد الأحد في "الليغا"، الدوري الإسباني.
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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