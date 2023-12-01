Advertisement

رياضة

هكذا ردّ فيلكس على غريزمان قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو المرتقبة

Lebanon 24
01-12-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1136445-638370673457186854.jpeg
Doc-P-1136445-638370673457186854.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّ مهاجم برشلونة جواو فليكس، على تعليقات زميله السابق في أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، بشأن معاناته في "أتلتيكو"،

ويلعب فليكس في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، قادما من أتلتيكو مدريد.
Advertisement

وعانى المهاجم البرتغالي من فترة عصيبة مع أتلتيكو قبل أن يتطلع إلى الرحيل عن الفريق في منتصف الموسم الماضي.

وبعد ستة أشهر على سبيل الإعارة مع تشيلسي قادماً من أتلتيكو، أكمل فليكس في الصيف الماضي انتقاله "الحلم" على سبيل الإعارة إلى برشلونة، حيث سجل أربعة أهداف في 16 مباراة.

وادعى غريزمان مؤخراً أن فيليكس "سئم" من العمل الجاد للتكيف مع متطلبات مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أصر على أن معاناته في أتلتيكو لم تكن بسبب ما زعم زميله السابق.

وقال فليكس في تصريحات عبر قناة "موفيستار" الإسبانية "لا أتفق مع ما قاله غريزمان، كل شخص له رأيه، ولن أعلق".

وأضاف اللاعب البرتغالي الدولي "بالتأكيد، بالإمكان تقديم أداء أفضل، ولكن ما حدث لي وللاعبين آخرين، لم يكن خطأ فرديا، بل أخطاء جماعية من عدة أشخاص".


وسيتواجه الفريقان برشلونة وأتليتكو مدريد بعد غد الأحد في "الليغا"، الدوري الإسباني.




المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

رياضة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:44 | 2023-12-01
09:58 | 2023-12-01
07:13 | 2023-12-01
03:29 | 2023-12-01
23:49 | 2023-11-30
23:00 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24