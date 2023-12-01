غوارديولا يشيد بهذا المدرب: جعل من كرة القدم مكاناً أفضل؟

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أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنظيره أنجي بوستيكوغلو، الذي يزور فريقه توتنهام ملعب الاتحاد يوم الأحد.ووصف غوارديولا، نظيره بوستيكوغلو بالمدرب الذي جعل كرة القدم مكاناً أفضل والذي كان يتابعه منذ أن التقيا لأول مرة في اليابان قبل سنوات.ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال، في حين يحتل توتنهام المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن منافسه في المباراة المقبلة، بعدما خسر آخر ثلاث مباريات وابتعد عن الصدارة.وستكون الرحلة إلى الشمال أصعب اختبار لتوتنهام حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد، وقال غوارديولا إنه متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من المتعة.ويتذكر الإسباني مواجهتهما الوحيدة السابقة قائلاً: "لقد واجهته مرة واحدة فقط منذ ثلاثة أو أربعة مواسم أثناء الفترة التحضيرية عندما لعبنا في اليابان ضد يوكوهاما، كان أنجي هو المدرب وشاهدت بعض المقاطع من قبل. كانت المباراة الثانية في فترة التحضير للموسم الجديد وقلت: رائع، هناك أشياء تعجبني، قلت للاعبين أعلم أننا لسنا في كامل الجاهزية، لكننا سنواجه فريقاً جيداً في الالتحامات ومميزاً في بناء الهجمات ويعتمد على حارسه في ذلك".وفاز سيتي بتلك المباراة، لكن غوارديولا قال إن ذلك جعله يولي اهتماماً أكبر ليتابع تقدم بوستيكوغلو في سيلتيك والآن توتنهام.وأضاف: «أعتقد أن شخصيات مثل أنجي يجعلون كرة القدم مكاناً أفضل. قلت عدة مرات إنني مدرب، ولكن في نفس الوقت متابع، وأنا أستمتع كثيراً بالطريقة التي يلعبون بها (توتنهام) والنهج الذي يتبعونه».ورد بوستيكوغلو الثناء في مؤتمره الصحافي المنفصل قائلاً إنه استمتع بفرصة اللعب ضد غوارديولا.وقال: «هذا هو نوع المباريات الذي تريد أن تكون فيها، حيث تقيم نفسك ضد الأفضل».وقال غوارديولا إنه لا يتوقع أن يغير توتنهام أسلوبه، على الرغم من الهزائم والغيابات المؤثرة بسبب الإصابة، وعدّ تعليق بوستيكوغلو بأنه «يقلد بيب» مجرد مزحة.وأضاف: «اسألوه عما إذا كان سيغير الطريقة التي يلعب بها ضدنا؟ بالتأكيد لا. هذا لن يحدث، ستكون مفاجأة».