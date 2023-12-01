قطر تكشف عن تعويذة بطولة كأس آسيا.. ماهي؟

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كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة، عن تعويذة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع خلال حفل أقيم في مشيرب بوسط الدوحة بحضور جماهيري كبير.وتتألف التعويذة من عائلة لحيوان الجربوع من 5 أفراد وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011.وتضم التعويذة أفراد العائلة "بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءا في نسخة جديدة من كأس آسيا".وتعتبر عائلة التعويذة شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاما عندما استضافت قطر النسخة الـ15 من البطولة القارية.وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تعكس العمل الجماعي وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.وستقام كأس آسيا بين 12 يناير/كانون الثاني و10 شباط 2024.