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رياضة

بعد فوزهم بثلاثية نظيفة.. "مكافأة كبيرة" للاعبي الهلال السعودي!

Lebanon 24
02-12-2023 | 02:00
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بثلاثية نظيفة، قاد الثنائي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال إلى حسم ديربي الرياض على حساب نظيره النصر في مباراة مثيرة أمس الجمعة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.
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وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيُغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين.

وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمّد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

وإذ ألغى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.

"مكافأة كبيرة" للاعبي الهلال السعودي
وحرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري.

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".

وحسب ما أظهره الفيديو، فإن بن نافل استجاب على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب، وهو ما أكدته وسائل إعلام سعودية، في وقت لاحق.(سكاي نيوز)


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