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رياضة

صاح بجنون.. شاهدوا رد فعل رونالدو بعد إلغاء هدفه (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2023 | 04:00
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ضمن الدوري السعودي للمحترفين، احتج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشدة على قرار الحكم بإلغاء هدفه في مرمى الهلال.

وسجل رونالدو هدفا رائعا للنصر في شباك الهلال بتسديدة قوية في الدقيقة 74، لكن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان ألغى الهدف بداعي التسلل.
 
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ولم يتقبل رونالدو القرار، وصاح بجنون محتجا على الحكم وطالبه بالرجوع إلى تقنية الفيديو من أجل احتساب الهدف.
 
 
 
وظهر رونالدو وهو يحاول منع حارس الهلال، المغربي ياسين بونو لعب الكرة، من أجل إقناع الحكم بالرجوع لتقنية الفيديو لاحتساب هدفه.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن النجم البرتغالي كان متسللا بجزء بسيط من جسده، لتؤيد قرار الحكم.
 
 
 
وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.(روسيا اليوم)

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