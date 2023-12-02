ليلة "مثيرة" بين الهلال والنصر.. هتافات باسم ميسي وشكوى من رونالدو

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في ليلة "مثيرة"، حسم نادي الهلال السعودي المباراة أمام النصر بنتيجة 3-0، في مواجهة القمّة التي دارت الجمعة، على ملعب الأمير فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري السعودي لكرة القدم.الهلال بهذه النتيجة، وسّع الفارق في الصدارة إلى 7 نقاط كاملة؛ حيث وصل إلى النقطة 41، بينما تجمّد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عند النقطة 34 في الوصافة.كانت المواجهة "مشحونة" حتى قبل بدايتها، حيث استفزّت جماهير الهلال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "العالمي" بترديد اسم غريمه ليونيل ميسي لاعب فريق "انتر ميامي" الأميركي، لكنّه ردّ عليها بالتحيّة في البداية، وبعد تكرارها مجدّداً أثناء مغادرته الملعب في فترة ما بين الشوطين، استقبل الأسطورة البرتغالية، الأمر بالضحك، مع إرسال بعض القبلات لهم.ورغم الشوط الأول المثير للغاية من الفريقين، إلا أن كليهما فشل في هزّ شباك الآخر، وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. ولم تختلف بداية الشوط الثاني كثيراً، اذ بدا الضغط المتواصل من الفريقين بغية إحراز التقدم، من دون فاعلية على المرمى.النصر سقط بنيران الهلالوبعد سلسلة من الفرص الضائعة بين الطرفين، تمكّن سافيتش وأخيراً من التسجيل مع الدقيقة الـ64 لأصحاب الأرض، فيما أضاف ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 90، قبل أن يظهر مجدّداً بإحراز الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه أغلى 3 نقاط في الموسم.بعيداً عن نتيجة "ديربي الرياض"، ألغى حكم الليلة الكولومبي ويلمار رولدان، هدفاً رائعاً لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 74 من عمر المباراة، إثر تدخل من ياسين بونو حارس الهلال عليه.الأسطورة البرتغالية أظهر غضبه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الهلال، وبحسب فيديو نشره الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، توجّه رونالدو إلى فهد بن نافل، رئيس شركة نادي الهلال، الذي كان يتواجد في الممر المؤدي لغرفة الملابس، واشتكى له من "الظلم التحكيمي"، في "الديربي".وفي هذا السياق، كشف الحكم الدولي المصري السابق محمد كمال ريشة، حقيقة وجود ركلة جزاء غير محتسبة للنصر خلال مواجهة الهلال. وقال الخبير التحكيمي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "‏في الدقيقة 85، ياسين بونو حارس الهلال، حاول الوصول إلى كرة عرضيّة ولم ينجح في ذلك ثم اصطدم برونالدو.. كان يجب منح النصر، ركلة جزاء لأن بونو فشل في لمس الكرة وأثر على حركة المنافس".