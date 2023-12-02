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رياضة

ألمانيا تحرز لقبها الأول على حساب فرنسا في مونديال تحت 17 سنة

Lebanon 24
02-12-2023 | 14:00
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أحرزت ألمانيا لقب كأس العالم تحت 17 عاما للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4-3، إثر تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي اليوم، في مدينة سوراكارتا الإندونيسية.

 

وتقدمت ألمانيا بهدفي باريس برونر "من ركلة جزاء"، بفضل نوح ودرويش في الدقيقتين 29 و51، قبل أن تقلص فرنسا الفارق عن طريق سايمون بوابريه (53).

 

وأكملت ألمانيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد وينرز أوساوي (69)، ما سمح للفرنسيين بالمعادلة في الدقائق الأخيرة عن طريق ماتيس أموغو (85).

 

وفي ركلات الترجيح أهدرت فرنسا ثلاث محاولات في ظل تألق الحارس كونستانتين هايده، فيما أهدرت ألمانيا ركلتين.

  
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