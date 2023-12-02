هذه ردة فعل نيمار على فوز الهلال أمام النصر في الدوري السعودي

نشر نادي الهلال، فيديو يظهر رد فعل نجمه البرازيلي نيمار على فوز "الزعيم" أمام غريمه النصر في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين أمس الجمعة في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وحسم الهلال مباراة الديربي بثلاثية دون رد حملت توقيع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل هدفين.

Advertisement

ونشر حساب الهلال على منصة "إكس"، فيديو يظهر متابعة نجمه نيمار، الذي يغيب عن الملاعب بداعي الإصابة، مواجهة الديربي.

وأظهر الفيديو رد فعل نيمار على تسجيل زميله ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في شباك النصر حيث قام البرازيلي بتقليد احتفالية المهاجم الصربي.