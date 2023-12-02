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رياضة

ريال مدريد يستعيد صدارة "الليغا"

Lebanon 24
02-12-2023 | 23:00
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استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بعد ساعات قليلة من اعتلائها من قبل جيرونا مفاجأة الموسم، وذلك بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0 امس، ضمن المرحلة الـ15.

  

وحقق ريال مدريد فوزه رقم 39 على منافسه غرناطة مقابل 6 هزائم و8 تعادلات.

 

ورفع الريال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة "الليغا" متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا الذي قلب تخلفه أمام فالنسيا إلى فوز 2-1 في مباراة جمعتهما في وقت سابق اليوم السبت.

 

ويتفوق الريال وجيرونا بفارق سبع نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان غدا الأحد في مباراة قمة.

 

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة عند سبع نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير. (روسيا اليوم)

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