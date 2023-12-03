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رياضة

قرعة "اليورو"... مجموعة متوازنة للمستضيف وأخرى قاسية على حامل اللقب

Lebanon 24
03-12-2023 | 01:34
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أسفرت قرعة نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا، والتي جرت يوم السبت في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورغ، عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة فيما جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمت إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.
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وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا.
 
وضمت المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا.
 
وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.
 
أما المجموعة الرابعة فضمت المنتخب الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، إلى جانب هولندا والنمسا وفرنسا.
 
ويلعب منتخب بلحيكا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل.
 
وفي المجموعة السادسة ستتواجد منتخبات تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.
 
ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية مع نظيره الاسكتلندي على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ يوم 14 حزيران.
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