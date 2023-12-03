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رياضة

الدوري الإنجليزي... أرسنال يوسع فارق الصدارة إلى 4 نقاط

Lebanon 24
03-12-2023 | 03:59
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وسع أرسنال الفارق إلى 4 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل هدفين مبكرين سجلهما بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد، ليفوز 2-1 على ضيفه ولفرهامبتون، السبت.
 
وفي ظل درجات الحرارة المنخفضة، بدأ أرسنال المباراة بسرعة البرق وبدا أن النقاط في مأمن منذ اللحظة التي ضاعف فيها القائد أوديغارد النتيجة في الدقيقة 13.
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وكان ساكا قد أعطى فريق ميكيل أرتيتا التقدم في الدقيقة السادسة، بعد أن وضعته بعض التمريرات السريعة والمعقدة في مواجهة المرمى.



وأعاد ولفرهامبتون تنظيم صفوفه وبدأ تدريجيا في تحقيق بعض التقدم، رغم أن أرسنال لم يواجه أي مشكلة حتى سدد ماتيوس كونيا كرة قوية في مرمى دافيد رايا حارس أرسنال في الدقيقة 86، ليدفع المباراة نحو ذروة متوترة بشكل غير متوقع.
ويملك أرسنال 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يملك مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير الأحد، 29 نقطة.
ويملك ليفربول وأستون فيلا 28 نقطة لكل منهما، قبل مباراتيهما الأحد.
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