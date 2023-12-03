في لقاء سان جيرمان ولوهافر.. دوناروما يرتكب خطأ طائشا ويتعرض للطرد

ارتكب حارس مرمى باريس سان جيرمان، الإيطالي جانلويجي دوناروما، خطأ طائشا ومتهورا، ليتعرض للطرد خلال مباراة فريقه ضد لوهافر لحساب الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.



وفي الدقيقة العاشرة، أرسل مدافع لوهافر كرة طويلة باتجاه مرمى سان جيرمان وخلف مدافعيه، فخرج دوناروما لقطع الكرة من أمام مهاجم الفريق المنافس جوزيه كاسيمير، لكنه أساء التقدير وارتكب خطأ متهورا.

فبدل تسديده الكرة، ركل دوناروما اللاعب المنافس على وجهه، خلال تنافسهما على الكرة خارج منطقة جزاء النادي الباريسي.

وتدخل الحكم على الفور وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه دوناروما وطرده من المواجهة بسبب هذا التدخل العنيف.

ورغم هذا النقص العددي، فقد فاز سان جيرمان بالمباراة بهدفين دون رد من توقيع النجم كيليان مبابي، وفيتينيا في الدقيقتين 23 و89. (روسيا اليوم)