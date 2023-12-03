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رياضة

بطولة كرة القدم... خسارة ثانية للبرج أمام العهد بثلاثية بيضاء

Lebanon 24
03-12-2023 | 11:53
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ألحق العهد الوصيف وحامل اللقب الموسم الماضي، خسارة ثانية بالبرج الثالث بثلاثية نظيفة 3 – 0 (الشوط الاول 2 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم.
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وسجل للعهد كريم درويش قبل ان يخرج مصابا، والاسكوتلندي لي أروين والسوري محمد الحلاق في الدقائق 36 و44 و64.

ورفع العهد رصيده الى 25 نقطة بالتساوي مع النجمة المتصدر، وتأخر عنه لخسارته أمامه ذهابا، علما ان للنجمة مباراة مؤجلة أمام الاهلي النبطية. في حين احتفظ البرج بالمركز الثالث مستفيدا من عدم فوز الانصار على الراسينغ.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، تعادل الانصار الرابع مع الراسينغ السابع 2 – 2 (الشوط الاول 1 – 1).

سجل للانصار حسن معتوق والسنغالي الحاج مالك تال في الدقيقتين 23 و92. وللراسينغ يان موكونبو وحسين حيدر في الدقيقتين 45 + 3 و79.

ورفع الانصار رصيده الى 17 نقطة، مقابل 14 نقطة للراسينغ الذي تقدم الى المركز السادس.

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، حقق طرابلس الرياضي فوزا ثانيا على التضامن صور 2 – 0 (الشوط الاول 0 – 0). وسجل للفائز فؤاد عيد وعلي رشيد في الدقيقتين 60 و 95.

ورفع طرابلس رصيده الى تسع نقاط في المركز الثامن، فيما استقر رصيد التضامن عند خمس نقاط ونزل الى المركز العاشر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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