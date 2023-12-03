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رياضة

فوز مثير لتشلسي على برايتون

Lebanon 24
03-12-2023 | 16:00
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هز إنزو فرنانديز وليفي كولويل الشباك للمرة الأولى مع تشلسي في الدوري الإنكناديليزي الممتاز لكرة القدم في فوز فريقهما بـ10 لاعبين 3-2 على برايتون آند هوف ألبيون، الأحد.

وسجل فرنانديز، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، هدفا بضربة رأس مستغلا تسديدة خلفية رائعة من المدافع بينوا بادياشيل في الدقيقة 17.
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وضاعف كولويل، الذي لعب معارا في برايتون الموسم الماضي، النتيجة بعد 4 دقائق من تمريرة بضربة رأس من نيكولاس جاكسون.

وبدا أن تشلسي قد فرض هيمنته على المباراة، لكن برايتون قلص الفارق قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بتسديدة من فاكوندو بونانوتي في حين طُرد كونور غالاغر قائد تشلسي قبل نهاية الشوط الأول بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية إثر تدخل على بيلي جيلمور زميله السابق في تشلسي.

وضغط برايتون في بداية الشوط الثاني، لكن البديل جيمس ميلنر لم يتمكن من اللحاق بالأوكراني ميخايلو مودريك في هجمة مرتدة ليسقطه أرضا.

وبعد مراجعة استغرقت 6 دقائق لحكم الفيديو المساعد سجل فرنانديز هدفه الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 65.

وسجل جواو بيدرو لاعب برايتون هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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