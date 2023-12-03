التعادل الإيجابي يحسم مباراة السيتي وتوتنهام

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سجل لاعب توتنهام هوتسبير ديان كولوسيفسكي هدف التعادل بضربة رأس قرب النهاية ليمنح فريقه التعادل 3-3 مع مستضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في مباراة مثيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.وبدا أن هدف جاك غريليش في الدقيقة 81 قد ضمن النقاط لفريق المدرب بيب غوارديولا لكن كولوسيفسكي سجل في الدقيقة 90 ليتعادل سيتي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري هذا الموسم.وترك سيتي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر.وبدأت المباراة بطريقة مثيرة حيث وضع سون هيونغ-مين توتنهام في المقدمة في الدقيقة السادسة قبل أن يسجل في الطرف الآخر من الملعب بعدها بثلاث دقائق بعد أن ارتدت كرة عرضية من فخذه نحو شباك فريقه.ووضع هدف فيل فودن في الدقيقة 31 سيتي في المقدمة لكن اللاعب سدد في إطار المرمى مرتين قبل نهاية الشوط الأول.وسجل جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني لتوتنهام من انهاء دقيق في الدقيقة 69 ليجعل النتيجة 2-2 لكن أسلوب المخاطرة الذي اتبعه توتنهام كلفهم غالياً إذ سمح خطأ ارتكبه الضيوف لغريليش بإعادة أصحاب الأرض إلى المقدمة.لكن الضيوف هم من ضحكوا أخيراً بعد أن سجلوا الهدف الثالث لينهوا مسلسل هزائم استمر لثلاث مباريات.