فضيحة "غريبة" على الهواء تفسد حفل سحب قرعة كأس أوروبا 2024.. هذا ما جرى!

Advertisement

شهدت مراسم حفل سحب قرعة كأس أمم أوروبا 2024 التي أقيمت السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، واقعة غريبة من نوعها اعتبرها كثيرون فضيحة.ووفقا لموقع "goal" العالمي، فقد سمعت أصوات "جنسية" خلال سحب منتخبات المستوى الثالث والرابع، وتوقفت القرعة لبعض اللحظات قبل أن يتم استئنافها.وأثار هذا الموقف انتباه متابعي القرعة، سواء داخل القاعة أو عبر شاشات التلفاز، حيث ظهرت ردود أفعال الحاضرين وهم يحاولون كتم ضحكاتهم.وشوهد أسطورة الكرة الإسبانية ديفيد سيلفا، الذي كان ضمن المدعوين لسحب القرعة، وهو يشعر بالحرج عند سماعه تلك الأصوات خلال قيامه بدوره المنوط به في سحب قرعة بعض المنتخبات، لكنه حاول مواصلة مراسم القرعة بصورة طبيعية.واعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث "فضيحة"، خاصة أن معظم محبي كرة القدم كانوا يتابعون القرعة على الهواء مباشرة. (روسيا اليوم)