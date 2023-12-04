القرار الغامض... شاهد كيف انفعل هالاند في وجه الحكم!

أكيد أن مباراة مانشستر سيتي مع توتنهام ارتقت إلى مستوى ضجيج ما قبل المباراة بعد التعادل المثير 3-3 على ملعب الاتحاد الأحد.

لا يعني ذلك أن إيرلينغ هالاند كان سعيدا للغاية بعد أن حرم الحكم سيمون هوبر جاك غريليش من فرصة تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بقرار غامض.

كان رد فعل اللاعب الدولي النرويجي غاضبا عندما انطلقت صافرة الحكم بسبب خطأ سابق ارتكب ضده بينما بدا أن غريليش على وشك الركض نحو المرمى.

So Haaland was fouled, gets straight up and plays the ball with the advantage to Grealish who was then in the clear and Simon Hooper blows the whistle for the foul



Absolutely atrocious officiating 💀pic.twitter.com/hxxyu1noVE — Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) December 3, 2023 Advertisement



وقال بيب غوارديولا مدرب السيتي بعد ذلك: "إنه يشعر بخيبة أمل بعض الشيء"، وأضاف: "حتى الحكم، إذا لعب لمانشستر سيتي اليوم، فإنه كان سيشعر بخيبة أمل بسبب هذا التصرف، هذا أمر مؤكد".

وتعرض هالاند للعرقلة من قبل مدافع توتنهام إيمرسون رويال بينما كان سيتي يبحث عن هدف الفوز بعد هدف التعادل الذي سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 90. ولكن عندما استعاد المهاجم قدميه، بدا أن هوبر يشير إلى مواصلة اللعب، حيث أطلق هالاند تمريرة إلى غريليش. عندها أطلق الحكم صافرته، مما أثار غضب جماهير الفريق المضيف ولاعبي السيتي.

ومضى هالاند في التعبير عن إحباطه مما حدث في منشور على موقع X، المعروف سابقا باسم تويتر، عند الرد على مقطع فيديو للحادث.

وطُلب من غوارديولا التعليق على قرار الحكم في مؤتمره الصحفي بعد المباراة وكان أكثر حرصا في رده.

وقال غوارديولا: «لا أريد انتقاده (الحكم). "على خط التماس أحيانا أفقد عقلي وحركاتي ليست مناسبة.. لكن أود أن أقول إننا لم نتعادل لهذا (السبب)".

وكان السيتي متقدما مرتين في المباراة وبدا أنه سجل هدف الفوز عندما شارك غريليش من مقاعد البدلاء ليجعل النتيجة 3-2 في الدقيقة 81.

ومنح هدف كولوسيفسكي نقطة لتوتنهام وتعادل السيتي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري، ليترك فريق غوارديولا على بعد ثلاث نقاط من أرسنال متصدر الدوري في المركز الثالث. ويتقدم ليفربول، الذي فاز على فولهام 4-3، بنقطة واحدة على سيتي صاحب المركز الثاني.

وتقدم سون هيونج مين لتوتنهام في الدقيقة السادسة، لكنه وضع الكرة في مرماه بعد ثلاث دقائق، ثم سجل فيل فودين في الدقيقة 31.

وأدرك جيوفاني لو سيلسو التعادل في الدقيقة 69 قبل أن يسجل غريليش وكولوسيفسكي هدفين.

وشهدت مسيرة السيتي الأخيرة التي لم تحقق أي فوز في الدوري، تلقي شباكه ثمانية أهداف في ثلاث مباريات، بعد التعادل 4-4 مع تشيلسي و1-1 أمام ليفربول.

وقال غوارديولا: "كرة القدم تدور حول الأخطاء في بعض الأحيان، لكننا ما زلنا موجودين". "بعد سنوات عديدة لا يزال لدينا شعور بأننا نريد ذلك (اللقب)".

أنهى توتنهام سلسلة هزائمه الأخيرة في ثلاث مباريات، والتي شهدت تراجعه من المركز الأول إلى المركز السادس في الترتيب.

وقال المدرب أنجي بوستيكوجلو: "لم نكن في مستوانا المعتاد في الشوط الأول، وكان من الممكن أن يتفوق علينا مانشستر سيتي خلال تلك الفترة". "لقد أهدروا بعض الفرص، مثلنا كثيرًا في الأسبوع الماضي لنكون صادقين".

"لقد تماسكنا هناك وكان الشوط الثاني أفضل بكثير. كان لدينا مزيد من الإيمان والاقتناع وجعلنا الأمر أكثر إزعاجا بالنسبة لهم. جهد هائل من اللاعبين، كان من السهل جدًا أن ينبهروا، لكنني أعتقد أنهم أظهروا شخصية رائعة ومن المهم أن يحصلوا على المكافأة. النقطة هي مكافأة جيدة".