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رياضة

غضب هالاند ضد حكم مباراة توتنهام مستمر من الملعب الى مواقع التواصل الاجتماعي!

Lebanon 24
04-12-2023 | 02:57
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يواجه المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، إجراءات تأديبية محتملة، بعد انتقاده الحكم سايمون هوبر على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تعادل فريقه مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام 3-3، الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إنكلترا في كرة القدم.
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وغضب الهدّاف الشاب من عدم إتاحة هوبر فرصة سانحة لسيتي، في الوقت القاتل من المباراة المثيرة على ملعب الاتحاد.
وتعرّض هالاند لعرقلة، لكن ما لبث أن نهض بسرعة ولعب كرة أمامية لزميله، جاك غريليش، الذي همّ بالانفراد في المرمى، لكن هوبر أوقف إتاحة الفرصة، معيدا اللعبة إلى ما قبل منتصف الملعب، وذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع.
وكان هالاند أحد لاعبي سيتي المعترضين على قرار الحكم، وواصل احتجاجاته بعد المباراة، بنشره مقطع فيديو للأحداث على موقع إكس (تويتر سابقاً) مع تعليق من 3 أحرف، يرمز إلى تعبير عامي مسيء (ما هذا بحق الجحيم؟).
ولم يكن مدرّبه الإسباني، بيب غوارديولا، على علم بالمنشور عندما تحدّث إلى الصحفيين بعد المباراة، لكن تعليقا على رد فعل هالاند في الملعب، تفهّم ما قام به متصدر ترتيب هدافي الدوري، قائلا: "هذا طبيعي. ردّ فعله كان مماثلاً للاعبين العشرة الآخرين".

وأضاف المدرب الفذّ الذي تراجع فريقه إلى المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، بعد تعادله في 3 مباريات توالياً أمام تشلسي وليفربول وتوتنهام: "لا يمكنك التحدث مع الحكام والحكم الرابع، لذا كان يتعين طرد 10 لاعبين من فريقنا اليوم".
وتابع غوارديولا الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري 5 مرات في المواسم الست الماضية: "لقد خاب أمله نوعاً ما. حتى لو لعب الحكم اليوم مع مانشستر سيتي لكان أمله سيخيب من هذه الحركة، بالتأكيد".

وحاول غوارديولا تهدئة رد فعله عندما قال في مقابلة تلفزيونية إنه لا يريد القيام بـ"تصريح ميكل أرتيتا"، في إشارة إلى غضب مواطنه مدرب أرسنال بعد قرار خاطئ بحق "المدفعجية" في مباراة نيوكاسل، كلّفه خسارة فريقه الوحيدة هذا الموسم.
وأردف قائلا في مؤتمر صحفي: "أرتكب أخطاء، اللاعبون يرتكبون الأخطاء.. ما فاجأني أنه في اللحظة التي وقع فيها إرلينغ، لو أطلق الحكم صافرته لكانت الأمور مقبولة. لكن بعد أن ينهض ويعطي الحكم إشارة استمرار اللعب، ثم بعد التمرير من هالاند، يقوم بإيقاف اللعب.. لا أريد انتقاده".

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