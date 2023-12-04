برشلونة يهدد ليفاندوفسكي ببند مثير



Advertisement ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يحق لبرشلونة فسخ عقد ليفاندوفسكي من طرف واحد قبل نهايته بعام، وعدم منح البولندي راتب السنة الأخيرة.



ووضع برشلونة بندا في عقد المهاجم البولندي يمنحه هذا الحق، إذا لم يلعب ليفا 55% من مباريات الموسم المقبل (2024-2025).



وإذا قرر برشلونة تفعيل هذا البند، فإن روبرت ليفاندوفسكي سيصبح وقتها يبلغ 37 عاما.

وكان ليفا انتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة في صيف 2022 مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف 2026. (كووورة)

يتحكم برشلونة في مستقبل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ببند مثير في عقده.