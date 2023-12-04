22
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
-4
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد كارثة الهلال.. رسالة رونالدو "السرية" للاعبي النصر
Lebanon 24
04-12-2023
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
حرص النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد نادي النصر، على توجيه رسالة دعم وتحفيز لزملائه، من أجل التعافي واستئناف مشوار الفريق الهام على كافة الأصعدة.
وسقط فريق النصر في فخ خسارة مجوية، بثلاثة أهداف دون رد، على يد غريمه الهلال، في قمة لقاءات الجولة الـ15 من عمر مسابقة دوري روشن 2023-2024، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".
Advertisement
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي الحربي، فقد أبلغ رونالدو لاعبي نادي النصر بعد نهاية المران الجماعي، أمس الأحد، بأن الخسارة الماضية ما هي إلا ثلاث نقاط فقط.
وأضاف الحربي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بأن رونالدو قال للاعبين: "هذه الهزيمة ستقوينا وستدعمنا إلى المنافسة على بطولة الدوري بشكل أقوى وستجعلنا نعمل أكثر لتحقيق كل بطولات هذا الموسم". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد
03:04 | 2023-12-04
04/12/2023 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)
Lebanon 24
ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)
00:15 | 2023-12-04
04/12/2023 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة مواطن من غارة اسرائيلية في الجنوب.. إليكم أحدث التطورات
Lebanon 24
نجاة مواطن من غارة اسرائيلية في الجنوب.. إليكم أحدث التطورات
15:04 | 2023-12-03
03/12/2023 03:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسامة ابن جورجينا رزق ووليد توفيق حديث الجمهور.. هل يشبه والدته ملكة جمال الكون السابقة؟ (صور)
Lebanon 24
وسامة ابن جورجينا رزق ووليد توفيق حديث الجمهور.. هل يشبه والدته ملكة جمال الكون السابقة؟ (صور)
01:51 | 2023-12-04
04/12/2023 01:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
06:43 | 2023-12-04
04/12/2023 06:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2023-12-04
رغم الأزمات والحروب.. بطولة غرب آسيا لكرة السلة في لبنان
07:26 | 2023-12-04
ما سبب غياب رونالدو عن مباراة النصر؟
05:42 | 2023-12-04
برشلونة يهدد ليفاندوفسكي ببند مثير
02:57 | 2023-12-04
غضب هالاند ضد حكم مباراة توتنهام مستمر من الملعب الى مواقع التواصل الاجتماعي!
01:45 | 2023-12-04
تدخلات سياسية وحزبية لاختيار لاعبين رياضيين وهكذا رد "الاتحاد اللبناني"
01:39 | 2023-12-04
القرار الغامض... شاهد كيف انفعل هالاند في وجه الحكم!
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
04/12/2023 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
04/12/2023 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
04/12/2023 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24