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رياضة

بعد كارثة الهلال.. رسالة رونالدو "السرية" للاعبي النصر

Lebanon 24
04-12-2023 | 10:09
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حرص النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد نادي النصر، على توجيه رسالة دعم وتحفيز لزملائه، من أجل التعافي واستئناف مشوار الفريق الهام على كافة الأصعدة.

وسقط فريق النصر في فخ خسارة مجوية، بثلاثة أهداف دون رد، على يد غريمه الهلال، في قمة لقاءات الجولة الـ15 من عمر مسابقة دوري روشن 2023-2024، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".
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ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي الحربي، فقد أبلغ رونالدو لاعبي نادي النصر بعد نهاية المران الجماعي، أمس الأحد، بأن الخسارة الماضية ما هي إلا ثلاث نقاط فقط.
 
وأضاف الحربي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بأن رونالدو قال للاعبين: "هذه الهزيمة ستقوينا وستدعمنا إلى المنافسة على بطولة الدوري بشكل أقوى وستجعلنا نعمل أكثر لتحقيق كل بطولات هذا الموسم". (روسيا اليوم) 
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