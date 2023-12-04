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رياضة

الجزائر تستضيف معسكر المنتخب الفلسطيني.. والسبب ؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 14:00
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استضاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم المنتخب الوطني الفلسطيني في معسكر تحضيري، استعداداً لبطولة كأس أمم آسيا.

وذكر الاتحاد الجزائري، أن بعثة المنتخب الفلسطيني ستقيم في الجزائر في الفترة بين 12 إلى 22 كانون الأول، استعدادا لمشاركته في بطولة كأس آسيا للأمم قطر 2024.
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وقال البيان: "يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإعلان عن استضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق لكرة القدم، لإقامة معسكر تحضيري من 12 إلى 22 كانون الأول 2023، تحسبا لمشاركته في كأس آسيا للأمم، قطر 2024".

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب تقدم بطلب رسمي إلى الجزائر، من أجل استضافة مباريات منتخب بلاده في التصفيات؛ بسبب الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأسفرت الحرب على غزة والاشتباكات في الضفة عن استشهاد نحو 16 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 40 ألفا منذ السابع من تشرين أول

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