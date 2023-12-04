بلينغهام يخذل مدربه أنشيلوتي.. ما القصة؟

اعترف جود بلينغهام لاعب ريال مدريد بأنه خذل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تعلم اللغة الإسبانية، لكنه نسب له الفضل في تألقه مع ريال مدريد.

ووفق "وكالة أنباء العالم العربي"، تسلم بلينغهام (20 عاماً) جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب صاعد في العالم.

Advertisement

وذلك بعد انطلاقة مبهرة مع النادي الإسباني، حيث سجل 15 هدفاً في 17 مباراة، ليحطم أرقاماً قياسية عدة منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني، الصيف الماضي.

وقال في مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أسخر جهودي والتزامي الشديد للتفوق في عملي، لكن الفضل يرجع للمدرب أنشيلوتي الذي وجد المكان المناسب لي، ومنحني الحرية؛ لذا أحلق داخل الملعب بفضله".

وكان بلينغهام لاعب وسط قبل أن يمنحه أنشيلوتي حرية التقدم للأمام ليصبح رأس حربة بين الجناحين البرازيليين فينيسيوس جونيور، المصاب حالياً، ورودريغو، وأظهر فاعلية مذهلة أمام المرمى.

لكن هداف الدوري الإسباني الحالي برصيد 11 هدفاً من 13 مباراة أضاف: "أعرف أنني خذلت المدرب في شيء واحد، حتى الآن لا أجيد التحدث باللغة الإسبانية، أعتذر عن ذلك، لكنني وجدت عقبات غير متوقعة في اللغة، إنها صعبة بالنسبة لي، وأقر بذلك، لكن على أية حال أعد بالالتزام المطلق".





