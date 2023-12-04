Advertisement

رياضة

بلينغهام يخذل مدربه أنشيلوتي.. ما القصة؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1137499-638373247790405306.jpg
Doc-P-1137499-638373247790405306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف جود بلينغهام لاعب ريال مدريد بأنه خذل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تعلم اللغة الإسبانية، لكنه نسب له الفضل في تألقه مع ريال مدريد.
ووفق "وكالة أنباء العالم العربي"، تسلم بلينغهام (20 عاماً) جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب صاعد في العالم.
Advertisement
وذلك بعد انطلاقة مبهرة مع النادي الإسباني، حيث سجل 15 هدفاً في 17 مباراة، ليحطم أرقاماً قياسية عدة منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني، الصيف الماضي.
وقال في مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أسخر جهودي والتزامي الشديد للتفوق في عملي، لكن الفضل يرجع للمدرب أنشيلوتي الذي وجد المكان المناسب لي، ومنحني الحرية؛ لذا أحلق داخل الملعب بفضله".
وكان بلينغهام لاعب وسط قبل أن يمنحه أنشيلوتي حرية التقدم للأمام ليصبح رأس حربة بين الجناحين البرازيليين فينيسيوس جونيور، المصاب حالياً، ورودريغو، وأظهر فاعلية مذهلة أمام المرمى.
لكن هداف الدوري الإسباني الحالي برصيد 11 هدفاً من 13 مباراة أضاف: "أعرف أنني خذلت المدرب في شيء واحد، حتى الآن لا أجيد التحدث باللغة الإسبانية، أعتذر عن ذلك، لكنني وجدت عقبات غير متوقعة في اللغة، إنها صعبة بالنسبة لي، وأقر بذلك، لكن على أية حال أعد بالالتزام المطلق".


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

رياضة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-12-04
14:00 | 2023-12-04
10:09 | 2023-12-04
07:26 | 2023-12-04
05:42 | 2023-12-04
04:30 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24