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رياضة

النادي الملكي يعلن غياب أبرز لاعبيه بسبب الإصابة

Lebanon 24
04-12-2023 | 16:00
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أعلن نادي ريال مدريد رسمياً عن إصابة لاعبه الدولي الإسباني داني كارفاخال، مع تحديد مدة غيابه عن صفوف النادي الملكي.
وتعرض كافارخال الظهير الأيمن لإصابة عضلية على مستوى عضلة السمانة لساقه اليسرى ستحرمه من المشاركة مع النادي الملكي الفترة المقبلة.
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وأصيب داني خلال مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، وتم استبداله بين شوطي المباراة وشارك لوكاس فاسكيز بدلاً منه.
ومن المحتمل أن يغيب كارفاخال عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 – 4 أسابيع مقبلة، أي حوالي 6 مباريات، وبالتالي فإن اللاعب قد يكون جاهزا لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس السوبر.


المصدر: عربي 21

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