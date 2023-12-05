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رياضة

رسالة رونالدو "السرية" للاعبي النصر بعد كارثة الهلال

Lebanon 24
05-12-2023 | 02:40
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حرص النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد نادي النصر، على توجيه رسالة دعم وتحفيز لزملائه، من أجل التعافي واستئناف مشوار الفريق الهام على كافة الأصعدة.

وسقط فريق النصر في فخ خسارة مجوية، بثلاثة أهداف دون رد، على يد غريمه الهلال، في قمة لقاءات الجولة الـ15 من عمر مسابقة دوري روشن 2023-2024، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".
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ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي الحربي، فقد أبلغ رونالدو لاعبي نادي النصر بعد نهاية المران الجماعي، بأن الخسارة الماضية ما هي إلا ثلاث نقاط فقط.
وأضاف الحربي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بأن رونالدو قال للاعبين: "هذه الهزيمة ستقوينا وستدعمنا إلى المنافسة على بطولة الدوري بشكل أقوى وستجعلنا نعمل أكثر لتحقيق جميع بطولات هذا الموسم".

وارتفع رصيد الهلال عقب الفوز ديربي الرياض إلى 41 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

ويخوض النصر مباراته القادمة ضد فريق استقلال دوشنبه، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا 2023-2024

ويحتل النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد  13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء 1 والحفاظ على سجله خالي من الهزائم، وتسجيل 12 هدفا وتلقي 6.
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