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رياضة

معركة جديدة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.. والسبب؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 09:46
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باتت التوترات طبيعية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي، أو فيما يتعلق بصفقة محتملة لانتقال كيليان مبابي إل العملاق الملكي.

لكن الآن تأتي معركة جديدة بين الطرفين، مسرحها اللاعب الشاب ليني يورو، وهو المدافع البالغ من العمر 18 عامًا والناشط فس صفوف نادي ليل.
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وارتبط يورو بالانضمام إلى 3 أندية عملاقة في الآونة الأخيرة، وهي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وسيكافح باريس سان جيرمان من أجل التوقيع مع يورو في الشتاء المقبل، لكن الصحف الفرنسية تجمع على بقائه في صفوف ليل حتى الصيف المقبل.

في ذلك التوقيت، سيكون اللاعب الذي مثل فرنسا تحت 21 عامًا قد وصلت قيمته السوقية إلى حدود 40-50 مليون يورو، وفي حزيران يستطيع ناديه ليل التربح منه بشكل أفضل. (جول)
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