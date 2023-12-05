يوتيوبر أميركي يقفز من طائرته كي يحصد المشاهدات وهذا ما حل به





وحصد بفضل مقطع الفيديو المثير هذا عدداً كبيراً من المشاهدات عبر الإنترنت.



المقطع المصور شُوهد ملايين المرات منذ 2021، يظهر تريفور جيكوب الشغوف بالرياضات الخطرة، كأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة فوق كاليفورنيا حاملاً عصا سيلفي في يده.

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وتم تصوير الحادثة من كل الزوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الطائرة. حُكم بالسجن ستة أشهر على مستخدم يوتيوب أميركي تسبّب عمداً بتحطّم طائرته لكي يصوّر نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطه.وحصد بفضل مقطع الفيديو المثير هذا عدداً كبيراً من المشاهدات عبر الإنترنت.المقطع المصور شُوهد ملايين المرات منذ 2021، يظهر تريفور جيكوب الشغوف بالرياضات الخطرة، كأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة فوق كاليفورنيا حاملاً عصا سيلفي في يده.وتم تصوير الحادثة من كل الزوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الطائرة.

لكنّ هذا الحادث كان في الواقع مدبّراً بكل تفاصيله من هذا الطيار ذي الخبرة بهدف الترويج لشركة وقّع معها عقد رعاية، على ما أوضحت وزارة العدل الأميركية في بيان.



وحرص اليوتيوبر الذي سبق أن مثّل الولايات المتحدة في مسابقات التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، على أن يُظهر في مقطع الفيديو محفظة صنعتها الشركة التي تتولى رعايته.



ورجّح المدّعون العامون في القضية أن يكون جيكوب "ارتكب هذه الجريمة بهدف استقطاب تغطية من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية"، واعتبروا أنه "من غير الممكن التسامح مع هذا النوع من السلوك المتهور".









