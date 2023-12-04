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رياضة

صلاح لا يحظى بالتقدير.. والسبب هدوئه

Lebanon 24
04-12-2023 | 23:00
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تُطلق العديد من الاتهامات اتجاه اللاعب المصري محمد صلاح منها بأنه لا يحظى بأي تقدير في عالم كرة القدم.

لويس غارسيا مهاجم ليفربول السابق، يرى سبب ذلك يعود لأن صلاح ضحية "هدوئه" ما جعله لا يحصل على التقدير الذي يستحقه في عالم كرة القدم.
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ويسير صلاح بشكل رائع خلال الموسم الحالي، إذ سجل 10 أهداف وصنع 6 في 14 مباراة لعبها، بعدما ارتبط بالانتقال من ليفربول الذي يرتبط معه بعقد حتى 2025.
ووصل صلاح إلى هدفه رقم 199 بقميص ليفربول، إذ يحتاج إلى هدف واحد ليكون واحداً من 5 لاعبين في تاريخ النادي الشمالي العريق الذين سبق لهم الوصول إلى هذا الرقم.

ورغم ذلك يقول الإسباني لويس غارسيا لاعب ليفربول السابق لـ"سبورتس كيدا" إن النجم المصري ضحية الهدوء الذي يتسم به، ويضيف: انظر إلى محمد فهو لاعب هادئ جداً، لا يبحث عن إثارة الجدل ولم يدخل في مشاكل ولا يتصدر صفحات الجرائد، ولهذا هو لا يحصل على التقدير اللازم، أحياناً يجب أن تثير الجدل لتحصل على ما تستحق.



المصدر: CNN - وكالات - سبوتنيك - العربية

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