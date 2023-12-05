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رياضة
إسبانيا تطالب بالسجن 4 سنوات بحق مشجعين لكرة القدم
Lebanon 24
05-12-2023
|
14:00
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طالب الادعاء الإسباني بعقوبة السجن لأربع سنوات بحق أربعة مشجعين لكرة القدم في قضية جريمة كراهية بعد تعليق دمية دمية سوداء تردي زي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.
وتم تعليق لافتة مكتوب عليها "مدريد تكره ريال" ودمية سوداء قابلة للنفخ ترتدي نسخة مقلدة من قميص فينيسيوس بالرقم 20 على جسر بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد قبل مباراة أمام منافسه أتلتيكو مدريد في 26 كانون الثاني.
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وقال الادعاء الإسباني في بيان إنه وجه اتهاما لأربعة أعضاء من رابطة "فرينتي أتليتيكو" المتعصبة لنادي أتليتيكو مدريد بتوجيه تهديدات لفينيسيوس وكذلك بانتهاك الحقوق الأساسية.
وأضاف أن الأربعة أظهروا علامات لا لبس فيها على ازدراء لون بشرة الضحية ومحاولة النيل من سلامته وصحته النفسية.
كما طلب الادعاء تعويضا مشتركا قدره 6000 يورو (6490.20 دولار) كمسؤولية مدنية عن الضرر المعنوي الذي لحق بلاعب كرة القدم.
المصدر: CNN - وكالات - سبوتنيك - العربية
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