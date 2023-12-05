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رياضة

ميسي يغازل الدوري السعودي.. ما القصة؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 16:00
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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه كان يفكر في الذهاب إلى الدوري السعودي قبل أن يتوجه إلى أميركا.
وقال ميسي إن الدوري السعودي في طريقه ليصبح ضمن أقوى المسابقات في العالم، مشيرا إلى أن السعودية كانت الوجهة التي لطالما جذبته.
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وانتقل اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات إلى إنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وحصل على جائزة أفضل رياضي في 2023، وتحدث مع صحيفة "تايم" الأميركية عن العروض التي تلقاها قبل انتقاله إلى الدوري الأميركي.

وأضاف: كانت لدي العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة وكانت مثيرة للاهتمام، وكان علي تحليلها والتفكير فيها، وتقييمها مع عائلتي أيضا، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى إنتر ميامي.

وتابع الفائزة بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين: كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا، حاولت العودة ولم يحدث ذلك، في الواقع كنت أفكر كثيرا في الذهاب إلى السعودية، إذ أعرف البلد ولقد خلقوا منافسة قوية جدا يمكن أن يصبح الدوري هناك مهما في المستقبل القريب.

وأردف: باعتباري سفيرا للسياحة في السعودية، كانت الوجهة التي جذبتني، خاصة لأنني استمتعت بالبلاد كلما زرتها، وأيضا جذبتني بسبب كيفية نمو كرة القدم والجهود التي يبذلونها لإنشاء مسابقة كبرى.




المصدر: BBC- France 24-الحدث- العربية

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