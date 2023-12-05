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رياضة
أرسنال يؤمّن صدارة الدوري الإنكليزي بعد فوز مثير
Lebanon 24
05-12-2023
|
18:51
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سجّل ديكلان رايس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أرسنال لفوز مثير بنتيجة 4 - 3 على مضيفه لوتون تاون ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل قبل أن يجد رايس المساحة ويسجل بضربة رأس في اللحظات الأخيرة للمباراة ليشعل الحماس في جماهير الفريق الزائر ويصيب جماهير لوتون بخيبة أمل.
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وبعد 20 دقيقة هادئة من اللعب، تغير الحال بعدما سجل غابرييل مارتينيلي بعد تمريرة منخفضة من زميله بوكايو ساكا ليمنح أرسنال التقدّم.
وتعادل لوتون بعدها بخمس دقائق بضربة رأس من غابرييل أوشو من ركلة ركنية لم يتمكن الحارس ديفيد رايا من التصدّي لها.
ووقف توماس كامينسكي حارس لوتون أمام محاولات ساكا ومارتينيلي قبل أن يعيد غابرييل جيسوس التقدم لأرسنال قبل الاستراحة بتسديدة من مدى قريب.
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