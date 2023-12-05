أرسنال يؤمّن صدارة الدوري الإنكليزي بعد فوز مثير

Advertisement

سجّل ديكلان رايس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أرسنال لفوز مثير بنتيجة 4 - 3 على مضيفه لوتون تاون ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الثلاثاء.وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل قبل أن يجد رايس المساحة ويسجل بضربة رأس في اللحظات الأخيرة للمباراة ليشعل الحماس في جماهير الفريق الزائر ويصيب جماهير لوتون بخيبة أمل.وبعد 20 دقيقة هادئة من اللعب، تغير الحال بعدما سجل غابرييل مارتينيلي بعد تمريرة منخفضة من زميله بوكايو ساكا ليمنح أرسنال التقدّم.وتعادل لوتون بعدها بخمس دقائق بضربة رأس من غابرييل أوشو من ركلة ركنية لم يتمكن الحارس ديفيد رايا من التصدّي لها.