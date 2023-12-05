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رياضة
ما سبب استبدال ياسين بونو في لقاء ناساجي الإيراني؟
Lebanon 24
05-12-2023
|
23:50
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كشف المدرب البرتغالي لفريق الهلال السعودي، غابريال خيسوس، سبب استبدال حارس مرمى الفريق، الدولي المغربي ياسين بونو، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على ناساجي مازندران الإيراني، بهدفين مقابل هدف واحد، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
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وفي الشوط الثاني من المباراة أراح مدرب الهلال ياسين بونو لشعوره ببعض الآلام وأدخل، حبيب الوطيان، بديلا له بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.
وكشف مدرب الهلال أن الحارس ياسين بونو "شعر في نهاية الشوط الأول بآلام عضلية بسيطة"، مضيفا "لذلك فضلت ألا أغامر به واستبدلته بين شوطي اللقاء"، وفق الموقع الرسمي لـ"الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".
وتابع:" لدي الثقة في جميع حراس المرمى، محمد العويس قريب من الجاهزية، وحبيب الوطيان جاهز".
وأكد الهلال السعودي عن جدارة صدارته للمجموعة الرابعة بفوزه الخامس على حساب ضيفه الإيراني، بهدفين للبرازيلي ميشايل ديلغادو (4)، وسالم الدوسري (54)، مقابل هدف لمحمود قائد رحمتي (78)، وفق وكالة "فرانس برس". (الحرة)
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