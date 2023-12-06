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رياضة

في دوري أبطال آسيا.. خطأ "غريب" يكلف النصر السعودي هدفا أمام الاستقلال

Lebanon 24
06-12-2023 | 02:33
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ارتكب عبد الرحمن غريب، لاعب النصر، خطأ كلف فريقه هدفا في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومرر غريب كرة خاطئة، سجل منها أليشر دزاليلوف هدف الاستقلال الأول بعد تسديدة أرضية زاحفة غالطت الحارس راغد النجار في الدقيقة 32.
 
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لكن رغم التعادل 1-1، حقق النصر رقما لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال آسيا، إذ رفع الفريق السعودي رصيده إلى 14 نقطة ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة.

واستطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة في دور المجموعات من دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل. (روسيا اليوم) 
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