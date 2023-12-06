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رياضة

بعد "القبلة" الشهيرة.. هذا نص تقرير "فيفا" الذي أدان روبياليس وأوقفه 3 سنوات

Lebanon 24
06-12-2023 | 09:26
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اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطوة نهائية بفرض عقوبات رسمية على لويس روبياليس، أصبحت فيما بعد نهائية بمنعه من دخول عالم كرة القدم برمته لمدة 3 سنوات إثر قضية "القبلة" الشهيرة تجاه لاعبة إسبانيا جيني هيرموسو.
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روبياليس الذي كان رئيسًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم تم إخطاره هذا الأسبوع بالأسباب التي قدمها "فيفا" لاتخاذ القرار. ويمكن لروبياليس الذهاب إلى لجنة الاستئناف لتخفيف العقوبة.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن أهم بنود اتهام روبياليس كانت "تقبيل جيني هيرموسو" و"لمس الأعضاء التناسلية الخاصة به بشكل فج".

وبرر روبياليس الأمر بأن هذه "حركة شائعة في إسبانيا" ويتم عملها في لحظات الانتصار، وفقًا للصحيفة الإسبانية التي تتخذ من العاصمة مدريد مقرًا لها.

بخصوص القبلة، جاء تقرير "فيفا" الذي أدان روبياليس على النحو التالي وفقًا لـ"ماركا": "إنه أمر غير مقبول. لقد قبل لاعبة من الجنس الآخر. إنه الرئيس ويجب أن يتصرف بمستوى معين من المسؤولية. لم يحترم روبياليس قواعد السلوك. أحدهما هو الرئيس والآخر هو اللاعب".

وأضاف التقرير: "التسلسل الهرمي والتفوق كانا واضحين. هناك ضغط في كل شيء يتم القيام به في القبلة وبعد القبلة، جينيفر (هيرموسو) رأت أن هذا السلوك مهين". (جول)
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