20
o
بيروت
20
o
طرابلس
25
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد "القبلة" الشهيرة.. هذا نص تقرير "فيفا" الذي أدان روبياليس وأوقفه 3 سنوات
Lebanon 24
06-12-2023
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطوة نهائية بفرض عقوبات رسمية على لويس روبياليس، أصبحت فيما بعد نهائية بمنعه من دخول عالم كرة القدم برمته لمدة 3 سنوات إثر قضية "القبلة" الشهيرة تجاه لاعبة إسبانيا جيني هيرموسو.
Advertisement
روبياليس الذي كان رئيسًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم تم إخطاره هذا الأسبوع بالأسباب التي قدمها "فيفا" لاتخاذ القرار. ويمكن لروبياليس الذهاب إلى لجنة الاستئناف لتخفيف العقوبة.
وكشفت صحيفة "ماركا" أن أهم بنود اتهام روبياليس كانت "تقبيل جيني هيرموسو" و"لمس الأعضاء التناسلية الخاصة به بشكل فج".
وبرر روبياليس الأمر بأن هذه "حركة شائعة في إسبانيا" ويتم عملها في لحظات الانتصار، وفقًا للصحيفة الإسبانية التي تتخذ من العاصمة مدريد مقرًا لها.
بخصوص القبلة، جاء تقرير "فيفا" الذي أدان روبياليس على النحو التالي وفقًا لـ"ماركا": "إنه أمر غير مقبول. لقد قبل لاعبة من الجنس الآخر. إنه الرئيس ويجب أن يتصرف بمستوى معين من المسؤولية. لم يحترم روبياليس قواعد السلوك. أحدهما هو الرئيس والآخر هو اللاعب".
وأضاف التقرير: "التسلسل الهرمي والتفوق كانا واضحين. هناك ضغط في كل شيء يتم القيام به في القبلة وبعد القبلة، جينيفر (هيرموسو) رأت أن هذا السلوك مهين". (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعتراف خطير لأحد أكبر المصارف... أخفى مليارات الدولارات!
Lebanon 24
إعتراف خطير لأحد أكبر المصارف... أخفى مليارات الدولارات!
15:18 | 2023-12-05
05/12/2023 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة بدأت: أمطار طوفانية وصواعق رعدية.. ومنخفض جديد نحو لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة بدأت: أمطار طوفانية وصواعق رعدية.. ومنخفض جديد نحو لبنان في هذا الموعد
00:21 | 2023-12-06
06/12/2023 12:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ7 رصاصات... قتلوا الشاب محمد بعدما سرقوا منه حوالي 2000 دولار
Lebanon 24
بـ7 رصاصات... قتلوا الشاب محمد بعدما سرقوا منه حوالي 2000 دولار
16:30 | 2023-12-05
05/12/2023 04:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
10:05 | 2023-12-06
06/12/2023 10:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
13:30 | 2023-12-05
05/12/2023 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2023-12-06
الاتحاد الدولي للسيارات يفتح تحقيقاً بحق رئيس مرسيدس
09:31 | 2023-12-06
بايرن ميونخ يتعاقد مع هذا لنجم الإسباني
03:32 | 2023-12-06
بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة.. ميسي يحصل على لقب جديد
02:33 | 2023-12-06
في دوري أبطال آسيا.. خطأ "غريب" يكلف النصر السعودي هدفا أمام الاستقلال
23:50 | 2023-12-05
ما سبب استبدال ياسين بونو في لقاء ناساجي الإيراني؟
18:51 | 2023-12-05
أرسنال يؤمّن صدارة الدوري الإنكليزي بعد فوز مثير
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
06/12/2023 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
06/12/2023 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
06/12/2023 19:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24