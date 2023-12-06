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رياضة

بايرن ميونخ يتعاقد مع هذا لنجم الإسباني

Lebanon 24
06-12-2023 | 09:31
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أعلن بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، تعاقده مع بريان ساراغوسا لاعب غرناطة الإسباني، اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال النادي البافاري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "سينضم بريان ساراغوسا إلى بايرن قادما من غرناطة ابتداء من موسم 2024-2025. سيوقع الدولي الإسباني على عقد لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2029".
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وقال المدير الرياضي للنادي كريستوف فرويند: "بريان جناح سريع ورشيق للغاية، يمكنه اللعب في كلا الجانبين. لا يمكن إيقافه ويمكنه التسجيل ولديه مهارات فردية ممتازة".

واعتبر أنه "أحد لاعبي إسبانيا الواعدين، وكان ضمن اهتماماتنا لفترة. سيعزز خياراتنا في الهجوم. نتمنى له حظا سعيدا في بقية الموسم مع غرناطة ونتطلع إلى انضمامه إلينا في الصيف".
وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 14 مباراة مع غرناطة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل 5 أهداف وصنع اثنين.



المصدر: سكاي نيوز عربية

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