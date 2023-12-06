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رياضة

من دون إيضاح الأسباب.. قطر تستغني عن كيروش

Lebanon 24
06-12-2023 | 14:00
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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إعفاء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من مهامه من دون إيضاح الأسباب، وعين بدلا منه الإسباني ماركيز لوبيز مدرب الوكرة لقيادة "العنابي" في كأس آسيا التي يستضيفها قطر حاملة اللقب، مطلع 2024.
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وكتب الاتحاد في بيان إن مهمة كيروش، الذي درب منتخبات عربية هي مصر والإمارات إلى جانب قطر، انتهت "بالتراضي بين الطرفين"، وأضاف في منشور لاحق أن التعاقد مع ماركيز جاء "بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع الوكرة".

وكان كيروش عين في منصبه في فبراير الماضي بعقد لـ4 سنوات، بهدف التأهل لمونديال 2026 بعد مشاركة مخيبة لقطر في مونديال 2022 على أرضها مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، عندما مني بـ3 هزائم في 3 مباريات بدور المجموعات.

وخلال مشاركته في الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف، خسر منتخب قطر بقيادة كيروش أمام هايتي 1-2، وتعادل مع هندوراس 1-1، ثم فاز على المكسيك 1-0، وفي ربع النهائي تعرض لخسارة ساحقة أمام بنما برباعية نظيفة.

كما قاد المدرب البرتغالي منتخب قطر إلى فوزين في أول مبارتين ضمن تصفيات مونديال 2026، على أفغانستان (8-1) والهند (3-0)، وذلك بعد خسارته أمام نيوزيلندا 0-1 وديا وتعادله مع روسيا 1-1 في سبتمبر الماضي.

وفي بطولة الأردن الدولية خلال أكتوبر الماضي، تعادل مع العراق سلباً قبل الفوز بركلات الترجيح، ثم تعرض لهزيمة ثقيلة 0-4 أمام إيران.

وفي 12 مباراة مع قطر، فاز كيروش 5 مرات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات.
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