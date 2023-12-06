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رياضة
حامل اللقب "أوراوا رد دياموندز" يودّع دوري أبطال آسيا
Lebanon 24
06-12-2023
|
16:00
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ودع أوراوا رد دياموندز حامل اللقب منافسات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء بعد خسارة الفريق الياباني 2-1 أمام مضيفه هانوي، ليفشل الفريق الفائز باللقب ثلاث مرات في التأهل لدور الستة عشر.
وتلقى فريق المدرب ماتشي سكورزا، الذي كان بحاجة للفوز للتمسك بأمل التأهل ضمن أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني، هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 87 سجله فام توان هاي.
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ومر أوراوا، الذي فاز على الهلال السعودي في نهائي 2022 في أيار، بموسم سيء وفشل في التأهل مباشرة بعدما احتل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي المركز الأول في المجموعة العاشرة.
ويضمن متصدرو المجموعات العشر فقط من جميع أنحاء آسيا العبور إلى دور الستة عشر وسينضم إليهم أفضل ثلاثة فرق من أصحاب المركز الثاني من النصفين الغربي والشرقي من القارة.
وأهدر أليكس شولتز ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس نجوين فان هوانغ وهو ما فتح الطريق لأداء سيء من أوراوا الذي تأخر في النتيجة بعد ذلك في الدقيقة 53 عبر ضربة رأس من داو فان نام من مدى قريب.
وأدرك برايان لينسن التعادل بتسديدة من لمسة واحدة من مدى قريب مرت بين ساقي فان هوانغ في الدقيقة 65، ليمنح الفريق الياباني فرصة تحقيق الفوز.
لكن هدف الحسم جاء من المنافس عندما سجل توان هاي ركلة جزاء بعدما تعرض نجوين هاي لونغ لعرقلة من تاكويا أوجيوارا.
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