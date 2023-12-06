Advertisement

رياضة

حامل اللقب "أوراوا رد دياموندز" يودّع دوري أبطال آسيا

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1138256-638374847925476659.jpg
Doc-P-1138256-638374847925476659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ودع أوراوا رد دياموندز حامل اللقب منافسات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء بعد خسارة الفريق الياباني 2-1 أمام مضيفه هانوي، ليفشل الفريق الفائز باللقب ثلاث مرات في التأهل لدور الستة عشر.

وتلقى فريق المدرب ماتشي سكورزا، الذي كان بحاجة للفوز للتمسك بأمل التأهل ضمن أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني، هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 87 سجله فام توان هاي.
Advertisement

ومر أوراوا، الذي فاز على الهلال السعودي في نهائي 2022 في أيار، بموسم سيء وفشل في التأهل مباشرة بعدما احتل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي المركز الأول في المجموعة العاشرة.

ويضمن متصدرو المجموعات العشر فقط من جميع أنحاء آسيا العبور إلى دور الستة عشر وسينضم إليهم أفضل ثلاثة فرق من أصحاب المركز الثاني من النصفين الغربي والشرقي من القارة.

وأهدر أليكس شولتز ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس نجوين فان هوانغ وهو ما فتح الطريق لأداء سيء من أوراوا الذي تأخر في النتيجة بعد ذلك في الدقيقة 53 عبر ضربة رأس من داو فان نام من مدى قريب.

وأدرك برايان لينسن التعادل بتسديدة من لمسة واحدة من مدى قريب مرت بين ساقي فان هوانغ في الدقيقة 65، ليمنح الفريق الياباني فرصة تحقيق الفوز.

لكن هدف الحسم جاء من المنافس عندما سجل توان هاي ركلة جزاء بعدما تعرض نجوين هاي لونغ لعرقلة من تاكويا أوجيوارا.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-12-06
11:00 | 2023-12-06
09:31 | 2023-12-06
09:26 | 2023-12-06
03:32 | 2023-12-06
02:33 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24