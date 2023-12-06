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رياضة

هاري ماغواير... لاعب الشهر في البريميير ليغ

Lebanon 24
06-12-2023 | 23:00
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توّج الدوري الإنكليزي هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب عن شهر تشرين الثاني.

وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، عن نيل مدافع "الشياطين الحمر" جائزة أفضل لاعب في الدوري خلال شهر تشرين الثاني.
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واستمتع قلب دفاع المان يونايتد بعودة رائعة إلى مستواه، حيث لعب كل دقائق مباريات الشهر المنصرم، وحقق مانشستر يونايتد شهراً مثالياً، مما ساعدهم على تحقيق ثلاثة انتصارات دون أن تهتز شباكهم.
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