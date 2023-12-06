هاري ماغواير... لاعب الشهر في البريميير ليغ

Advertisement

توّج الدوري الإنكليزي هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب عن شهر تشرين الثاني.وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، عن نيل مدافع "الشياطين الحمر" جائزة أفضل لاعب في الدوري خلال شهر تشرين الثاني.واستمتع قلب دفاع المان يونايتد بعودة رائعة إلى مستواه، حيث لعب كل دقائق مباريات الشهر المنصرم، وحقق مانشستر يونايتد شهراً مثالياً، مما ساعدهم على تحقيق ثلاثة انتصارات دون أن تهتز شباكهم.