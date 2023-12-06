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رياضة

يونايتد يفوز على تشلسي

Lebanon 24
06-12-2023 | 19:54
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سجّل سكوت مكتوميناي، لاعب مانشستر يونايتد، هدفاً في كل شوط ليقود فريقه للفوز 2-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، فيما عزّز ليفربول موقعه في المركز الثاني بفوزه على شيفيلد يونايتد.
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وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة ليحقق الانتصار الذي دفع فريق المدرب إريك تن هاغ نحو المركز السادس في الجدول برصيد 27 نقطة بعد 15 مباراة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

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