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رياضة
يعاني من كسر في الوجه.. هل يلعب نجم "برشلونة" في مواجهة جيرونا؟
Lebanon 24
07-12-2023
|
02:28
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عانى أحد نجوم برشلونة من كسر في الوجه، تعرض له خلال مباراة فريقه السابقة أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني، الأمر الذي سيجعله يستعد للمواجهة المقبلة أمام جيرونا بالقناع.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأوروغوياني رونالدو أراوخو لاعب برشلونة، يعاني من كسر طفيف في الوجه، تعرض له في مباراة أتلتيكو مدريد السابقة.
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وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الإصابة، إلا أن أراوخو سيبدأ أساسيًا خلال مباراة برشلونة أمام جيرونا يوم الأحد المقبل، حيث سيتدرب غدًا الخميس بالقناع الطبي، من أجل الوصول لأفضل حالة بدنية في اللقاء القادم.
وأكدت الصحيفة على أن رأي أراوخو وشعوره فيما يتعلق بالقناع مهمًا عند اتخاذ القرار النهائي، ولكن ما هو واضح أن رونالد ليس على استعداد بأي حال من الأحوال، تفويت هذا التحدي، خاصة في ظل غياب الحارس الألماني تير شتيغن. (جول)
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