Advertisement

خاص

"برشلونة" قد يتخلّى عن نجم آخر.. من الضحية المقبلة؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
07-12-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1138487-638375443939807972.png
Doc-P-1138487-638375443939807972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن الأوضاع متوترة في أروقة إدارة "برشلونة"، فالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها منذ سنوات، عرقلت صفقة انتقال موهبة إسبانيا الواعدة إلى صفوفه، وتولّى "العملاق" البافاري "بايرن ميونخ" زمام المبادرة بشأن الجناح الإسباني بريان زاراجوزا، وأعلن بشكل رسمي ضمّه إلى صفوفه ابتداء من الشتاء المقبل، في أول تدعيم لكتيبة "البافاري" في "الميركاتو".
Advertisement

وسوف يبقى زاراجوزا "سرقسطة" حتى نهاية الموسم لمساعدة "غرناطة" على البقاء في الليغا الإسبانية، ثم سيتوجّه في نهاية الموسم إلى ميونخ الذي تفوّق في الأمتار الأخيرة على "برشلونة"، الذي كان مهتمّاً بوضع المهاجم في الأسابيع الأخيرة، لكن قيود اللعب المالي النظيف وعدم منح "برشلونة" ضمانات مادية كافية للاعب في ظل الوضع الاقتصادي المترنح لـ "البرسا"، أعاق إتمام الصفقة.

 وأجبرت الأزمة الإقتصادية النادي "الكتالوني" على جلب صفقات مجانية أو بأسعار مخفّضة الى جانب التخلّص من عدد من اللاعبين، كان أبرزهم ليونيل ميسي.
والآن، يستعد النادي للتخلّي عن لاعب جديد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ برشلونة كان راغباً في البحث عن فرصة للتخلّص من أنسو فاتي وفيران توريس في الصيف الماضي، ولكن الأول فقط من غادر وذهب إلى "برايتون" على سبيل الإعارة.

ورغم بداية توريس الجيدة مع "برشلونة"، لكنّه أصبح الخيار البديل للمدرّب تشافي هيرنانديز، مما يجعل فيران الضحية المتوقع مغادرتها في الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن قرار توريس بشأن الرحيل، يعود إلى تعاقد "البارسا" مع فيتور روكي، الذي يلعب كرأس حربة، ويستطيع اللعب أيضاً على الجناحين.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة متوترة بين وكلاء توريس والجهاز الفني للبارسا، بسبب حادثة تعود إلى كأس العالم 2022 في قطر.
ويرى توريس أنه عاد ليكون في ترتيب متأخرّ بين مهاجمي "برشلونة"، رغم الحالة السيئة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، فإنّ توريس يسعى للحصول على المزيد من الدقائق لضمان المشاركة مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، ولذلك لا يمانع الرحيل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:28 | 2023-12-07
23:00 | 2023-12-06
19:54 | 2023-12-06
16:00 | 2023-12-06
14:00 | 2023-12-06
11:00 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24