"برشلونة" قد يتخلّى عن نجم آخر.. من الضحية المقبلة؟

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وسوف يبقى زاراجوزا "سرقسطة" حتى نهاية الموسم لمساعدة "غرناطة" على البقاء في الليغا الإسبانية، ثم سيتوجّه في نهاية الموسم إلى ميونخ الذي تفوّق في الأمتار الأخيرة على "برشلونة"، الذي كان مهتمّاً بوضع المهاجم في الأسابيع الأخيرة، لكن قيود اللعب المالي النظيف وعدم منح "برشلونة" ضمانات مادية كافية للاعب في ظل الوضع الاقتصادي المترنح لـ "البرسا"، أعاق إتمام الصفقة.وأجبرت الأزمة الإقتصادية النادي "الكتالوني" على جلب صفقات مجانية أو بأسعار مخفّضة الى جانب التخلّص من عدد من اللاعبين، كان أبرزهم ليونيل ميسي.والآن، يستعد النادي للتخلّي عن لاعب جديد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ برشلونة كان راغباً في البحث عن فرصة للتخلّص من أنسو فاتي وفيران توريس في الصيف الماضي، ولكن الأول فقط من غادر وذهب إلى "برايتون" على سبيل الإعارة.ورغم بداية توريس الجيدة مع "برشلونة"، لكنّه أصبح الخيار البديل للمدرّب تشافي هيرنانديز، مما يجعل فيران الضحية المتوقع مغادرتها في الشهر المقبل.وبحسب صحيفة "آس"، فإن قرار توريس بشأن الرحيل، يعود إلى تعاقد "البارسا" مع فيتور روكي، الذي يلعب كرأس حربة، ويستطيع اللعب أيضاً على الجناحين.وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة متوترة بين وكلاء توريس والجهاز الفني للبارسا، بسبب حادثة تعود إلى كأس العالم 2022 في قطر.ويرى توريس أنه عاد ليكون في ترتيب متأخرّ بين مهاجمي "برشلونة"، رغم الحالة السيئة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الفترة الأخيرة.وبحسب الصحيفة، فإنّ توريس يسعى للحصول على المزيد من الدقائق لضمان المشاركة مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، ولذلك لا يمانع الرحيل.