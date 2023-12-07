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رياضة

لأول مرة خلال 111 عاما.. نادي "بيليه" يهبط إلى الدرجة الثانية

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:00
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تلقت جماهير نادي سانتوس البرازيلي صدمة تاريخية بهبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته بنتيجة 1-2 أمام فورتاليزا بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري.

 

وكان سانتوس من 3 أندية لم يسبق لها الهبوط من دوري الدرجة الأولى البرازيلي إلى جانب ساوباولو وفلامنغو.

 

سانتوس كاد يبتعد عن الهبوط عندما كان متعادلا (1-1) مع فورتاليزا في الشوط الثاني وكان فاسكو دي جاما متعادلا (1-1) مع براجانتينو.

 

لكن هدف سيرجينيو لفاسكو في الدقيقة 82 وهدفا آخر في الوقت بدل الضائع من لوسيرو لفورتاليزا، قادا الفريق للهبوط أمام جماهيره المحبطة.

 

وبعد انتهاء المباراة نزل جمهور سانتوس غاضبا ملعب "فيلا بيلميرو"، لكن تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع.

 
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ومع ذلك انتقلت أعمال الشغب إلى محيط الملعب وقام المشجعون بنهب بعض المتاجر وأضرموا النيران في حافلات وسيارات خاصة، بحسب الشرطة.

 

وساهم الأسطورة الراحل بيليه في جعل سانتوس أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم، واشتهر اسم الفريق البرازيلي في الخمسينيات والستينيات بتحقيق 10 بطولات للولاية، و6 ألقاب في الدوري البرازيلي، والتتويج بكوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية.

(روسيا اليوم)

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