شروط مشاركة الروس في الألعاب الأولمبية

قالت عضوة مجلس "الدوما" الروسي سفيتلانا جوروفا إن اللجنة الأولمبية الدولية قد تسمح بعودة الروس إلى الألعاب الأولمبية بسرعة كبيرة في حال التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وأكدت السياسية والبطلة الأولمبية السابقة في سباقات السرعة بالتزلج على الجليد في حديث لصحيفة "لينتا.رو" الروسية: "نحن لا نتسبب في الأذى، بل نحمي أراضينا، وفي حالتنا لا يمكن أن تتم العودة إلا إذا تم توقيع السلام مع أوكرانيا، ولن تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة الرياضيين تحت العلم الروسي حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وأضافت: "اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ قرارها بعد، وقالت إنها ستعلن في مارس موقفها حول المشاركة الروسية في أولمبياد باريس 2024. وما زالوا يعترفون أنه خلال هذا الوقت قد يتغير الوضع وأن مفاوضات السلام ستبدأ". (روسيا اليوم)