Advertisement

رياضة

شروط مشاركة الروس في الألعاب الأولمبية

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1138579-638375608839499186.jpg
Doc-P-1138579-638375608839499186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت عضوة مجلس "الدوما" الروسي سفيتلانا جوروفا إن اللجنة الأولمبية الدولية قد تسمح بعودة الروس إلى الألعاب الأولمبية بسرعة كبيرة في حال التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. 

 

وأكدت السياسية والبطلة الأولمبية السابقة في سباقات السرعة بالتزلج على الجليد في حديث لصحيفة "لينتا.رو" الروسية: "نحن لا نتسبب في الأذى، بل نحمي أراضينا، وفي حالتنا لا يمكن أن تتم العودة إلا إذا تم توقيع السلام مع أوكرانيا، ولن تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة الرياضيين تحت العلم الروسي حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

 

وأضافت: "اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ قرارها بعد، وقالت إنها ستعلن في مارس موقفها حول المشاركة الروسية في أولمبياد باريس 2024. وما زالوا يعترفون أنه خلال هذا الوقت قد يتغير الوضع وأن مفاوضات السلام ستبدأ". (روسيا اليوم)

 

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-12-07
04:30 | 2023-12-07
02:28 | 2023-12-07
23:00 | 2023-12-06
19:54 | 2023-12-06
16:00 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24