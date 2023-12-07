النيابة العامة لمكافحة المنشطات تُطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات

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طالبت النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات اليوم الخميس، بايقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط، بحسب ما كشف مصدر في النادي لوكالة "فرانس برس".وقال المصدر: "يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الإخطار من سلطات مكافحة المنشطات، مع طلب الإيقاف أربع سنوات".