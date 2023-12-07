Advertisement

رياضة

النيابة العامة لمكافحة المنشطات تُطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات

Lebanon 24
07-12-2023 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1138652-638375731417313646.jpg
Doc-P-1138652-638375731417313646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالبت النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات اليوم الخميس، بايقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط، بحسب ما كشف مصدر في النادي لوكالة "فرانس برس".
Advertisement

وقال المصدر: "يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الإخطار من سلطات مكافحة المنشطات، مع طلب الإيقاف أربع سنوات".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-12-07
08:00 | 2023-12-07
04:30 | 2023-12-07
02:28 | 2023-12-07
23:00 | 2023-12-06
19:54 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24